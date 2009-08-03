СБУ с поличным поймала главного инженера - коммунальщика

Сотрудники СБУ в г. Киеве задержали главного инженера одного из коммунальных хозяйств столицы во время получения взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, представитель коммерческой структуры, арендующей жилое помещение в центре Киева, обратился к представителям правоохранительных органов с заявлением о вымогательстве со стороны должностного лица.

Злоупотребляя служебным положением, 36-летний С. потребовал 600 долларов США за составление положительных актов обследования помещения и неначисления повышенных тарифов за коммунальные услуги.

Деньги злоумышленник получил в своем служебном кабинете, в обеденный перерыв. После задержания вещественные доказательства - банкноты номиналом в 100 долларов – были изъяты из рабочего стола подозреваемого.

По материалам СБУ прокуратурой Святошинского района столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).