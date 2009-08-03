Умер Пан Зюзя (фото)
11:40, 03 августа 2009Общество
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Не стало знаменитого актёра Зиновия Высоковского
Не стало знаменитого актёра Зиновия Высоковского.
Артист, прославившийся ролью Пана Зюзи в легендарном "Кабачке 13 стульев", скончался в Боткинской больнице сегодня ночью. 76-летнего Зиновия Моисеевича доставили в клинику в тяжёлом состоянии. Ему срочно требовался гемодиализ. Однако усилия врачей оказались тщетными. Свои соболезнования близким артиста выразил президент РФ Дмитрий Медведев, - об этом сообщила его пресс-служба
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