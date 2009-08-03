Умер Пан Зюзя (фото)

Не стало знаменитого актёра Зиновия Высоковского.

Артист, прославившийся ролью Пана Зюзи в легендарном "Кабачке 13 стульев", скончался в Боткинской больнице сегодня ночью. 76-летнего Зиновия Моисеевича доставили в клинику в тяжёлом состоянии. Ему срочно требовался гемодиализ. Однако усилия врачей оказались тщетными. Свои соболезнования близким артиста выразил президент РФ Дмитрий Медведев, - об этом сообщила его пресс-служба

Эхо Москвы