Тимошенко радуется, потому что украинские женщины - лучшие в мире

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинскую певицу ДЖАМАЛУ (Сусанну ДЖАМАЛАТДИНОВУ) с победой на международном песенном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2009", который прошел в Юрмале.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО говорится: “Я очень рада, что этой победой ты в очередной раз доказала, что украинские женщины и украинские певицы - лучшие в мире. Я горжусь тем, что на эстрадном небосклоне засияла новая звездочка – это ты, Сусанна! Знаю, что это не первая твоя победа, но уверена, что лучшие твои победы еще впереди”.

“Победа на песенном конкурсе – это не только твое личное достижение, но и триумф для всей страны, которая все эти дни болела за тебя. Перед тобой открывается большой творческий путь. Желаю, чтобы он был устлан новыми яркими звездными победами. Ты и другие украинские певцы Мила НИТИЧ и Владислав ЛЕВИЦКИЙ, занявшие пятое и седьмое места, в очередной раз доказали, что украинцы, если за что-то берутся, выполняют это на пять с плюсом по пятибалльной шкале. Убеждена, что и в дальнейшем все, что мы все будем делать для нашей Родины, будет выполняться на отлично. Целую и обнимаю тебя!”, – говорится в поздравительной телеграмме Ю.ТИМОШЕНКО.