«Громадська рада» призвала донеччан не платить за коммунальные услуги

Донецкая общественная организация «Громадська рада» призвала жителей города не платить за коммунальные услуги по повышенным тарифам.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из членов координационного совета акции луганчан «Общественная коммунальная самооборона» Николай КОЗЫРЕВ, «Громадська рада» поддержала акцию луганчан и начала свою – «Нет – плате за жулье!».

По его словам, идея донецкой акции, как и луганской, заключается в том, чтобы не платить за коммунальные услуги по новым тарифам до тех пор, пока коммунальная реформа не будет проведена в полном объеме.

В своем обращении к жителям Донецка, которое подписал председатель «Громадської ради» Александр КОЛЧАК, члены организации, среди прочего, отмечают: «провозглашая красивые слова о взаимной ответственности друг перед другом поставщиков и потребителей коммунальных услуг, они (вице-премьер-министр Украины по вопросам ЖКХ Владимир РЫБАК, городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО) в действительности обеспокоены только тем, как заставить рядовых горожан безропотно терпеть любой произвол и насилие над собой со стороны монопольных структур «коммунального сервиса». Не случайно их главная заветная мечта сегодня – не обеспечение в жилых домах граждан уюта и благополучия, а принятие нового Жилищного кодекса, который бы позволил им выставлять на улицу с вещами из домов и квартир любого, кто не желает терпеть издевательства коммунальных вампиров...».