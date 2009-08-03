Турчинов: финансовые ресурсы правительства не безграничны

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что новое рефинансирование «Укрпромбанка» и банка «Надра» невозможно до реструктуризации их внешних долгов.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№130 от 3 августа).

«Сложность заключается в том, что финансовые ресурсы правительства не безграничны. Проблема усугубляется и тем, что, например, у банка «Надра» огромные долги перед зарубежными кредиторами, около 1 млрд. долл., у «Укрпромбанка» – немногим меньше. И пока Нацбанк не реструктуризирует внешние долги, правительство не сможет заводить бюджетные средства в эти банки. Но это не значит, что тема вкладчиков этих и других проблемных банков будет вне нашего внимания. Думаю, мы сможем убедить НБУ активизировать работу в этом направлении», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о возможности перевода вкладов физических лиц из «Укрпромбанка» в один из государственных банков.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

По данным на 1 апреля активы банка составляли 9,830 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,986 млрд. грн., обязательства – 12,346 млрд. грн. Уставный капитал банка составляет 1,56 млн. грн.

По данным банка, его участниками являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%. Чистая прибыль ООО «Укрпромбанк» в 2008 году сократилась в 5 раз по сравнению с 2007 годом – до 17,912 млн. грн.

Первый квартал 2009 года «Укрпромбанк» закончил с убытком 4,441 млрд. грн. против прибыли 25,804 млн. грн. в первом квартале 2008 года.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.