Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 8,03 грн./долл. (курс почти не изменился по сравнению с 2 августа).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,95 грн./долл., по продаже – 7,97-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,4% по сравнению с 2 августа и составляет 11,20 грн./евро, продажи – на 0,9%, до 11,47 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,31 грн./евро, по продаже – в пределах 11,35-11,56 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 2 августа снизился на 1,2% и составляет в среднем 0,2383 грн./рубль, курс продажи – повысился на 0,3%, до 0,2567 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,86 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,90 грн./долл., по продаже – 7,97-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,8% по сравнению с 2 августа и составляет 11,19 грн./евро, продажи – на 1,3%, до 11,46 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,29 грн./евро, по продаже – в пределах 11,40-11,53 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 2 августа снизился на 2,4% и составляет в среднем 0,2342 грн./рубль, курс продажи – незначительно снизился, до 0,2598 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 7,85/8,03 грн., евро – 11,05/11,35 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,80/8,05 грн., евро – 10,80/11,70 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 7,85/7,95 грн., евро – 11,10/11,30 грн., рубль – 0,243/0,253 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 3 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,6991, к евро – 10,884988, к российскому рублю – 0,24714.