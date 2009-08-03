Новый генсек НАТО определится с Украиной после выборов

Новый генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен благосклонно относится к Украине. Впрочем, громких заявлений относительно украинского вопроса от нового лидера альянса ожидать не стоит до окончания в Украине президентских выборов.

Внешнеполитическая позиция Дании, правительство которой до недавнего времени возглавлял Расмуссен, является позитивной, откровенной и союзнической относительно Украины. Поэтому украинская сторона может ожидать содействия в продвижении в НАТО, считает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Впрочем, по его словам, по большей части генсеки альянса не слишком влияют на позицию НАТО, поскольку все судьбоносные решения принимаются коллективно на саммитах альянса. «В настоящее время позиция НАТО благосклонна к членству Украины. Но они не могут сделать вместо нас нашу внутреннюю работу внутри страны. Поэтому альянс будет ожидать определенности внешнеполитического вектора страны после президентских выборов и уже тогда предложит Украине новую модернизированную стратегию отношений с НАТО», - отметил Горбач.

По большей части ключевые позиции модернизированной стратегии Украина-НАТО будут зависеть от новой глобальной концепции существования самого альянса, которую должен выработать Альянс при руководстве нового генерального секретаря.

Немецкая волна