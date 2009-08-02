У львовских десантников День открытых дверей

В воскресенье, 2 августа, во Львове в расположении 80-го отдельного аэромобильного полка 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня аэромобильных войск Украины и 79-летия со дня создания воздушно-десантных войск.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, в мероприятии примут участие военнослужащие Вооруженных Сил и других воинских формирований Украины, представители органов государственной власти и общественных организаций, ветераны воздушно-десантных войск и Вооруженных Сил.

В программе праздника - торжественный митинг, награждение лучших военнослужащих, показательное выступление воинов-аэромобилистов по рукопашному бою, День открытых дверей.

Во время экскурсии по воинской части гости смогут ознакомиться с условиями проживания и питания личного состава, узнать об особенностях прохождение службы в 80-ом аэромобильном полку и участии военнослужащих в миротворческих операциях, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.