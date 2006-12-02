На украинской границе задержали 46 кг героина

Сегодня в 5 часов утра в пункте пропуска через государственную границу „Новоазовск” (Донецкая область) задержан грузовой автомобиль с 46 кг героина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным пресс-центра, задержание такой крупной партии особо опасного наркотика стало возможным в результате проведения совместной международной операции СБУ, МВД вместе с правоохранительными органами Турции, Германии и США.

Украинские правоохранители получили информацию о том, что в ближайшее время в Украину должна быть доставлена крупная партия наркотических средств, следующая из Ирана в страны Западной Европы транзитом через территорию России. С целью отслеживания обстановки и организации взаимодействия для недопущения проникновения в страну тяжелого наркотика был создан общий оперативный штаб, в который вошли представители СБУ, МВД и Государственной пограничной службы по Донецкой области. Одновременно был усилен контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

При участии пограничников и сотрудников СБУ был начат углубленный досмотр автомобиля, в результате которого в специально оборудованном тайнике обнаружены пакеты с героином весом около 46 кг

Управлением СБУ в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров).