Начальник отдела ГАИ подрался с работником бара: возбужено два дела

Прокуратура Кировограда возбудила уголовное дело в отношении начальника городского отдела ГАИ Александра КРЫЛОВА по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Инцидент с участием А.КРЫЛОВА произошел 28 июня этого года в Кировограде. Начальник ОГАИ подрался с подсобным работником одного из местных баров Владимиром НОВОШИЦКИМ. По свидетельству очевидцев, А.КРЫЛОВ, одетый в гражданское, решил при помощи кулаков успокоить компанию, гулявшую на территории летней пивной площадки у дома чиновника. В ходе драки работник автоинспекции получил удар бутылкой по голове.

Сразу после этого случая прокуратура Кировского района города Кировограда возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений А.КРЫЛОВУ, а В.НОВОШИЦКОМУ предъявили обвинение в нанесении повреждений начальнику городской ГАИ.

Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, конфликт, который произошел на летней площадке, приобрел широкую огласку, потому для непредвзятого расследования этого инцидента прокурор области Геннадий ТЮРИН поручил передать материалы дела прокуратуре г.Кировоград.

На днях судебно-медицинская экспертиза установила, что повреждения А.КРЫЛОВА носили не тяжкий, а легкий характер и вызвали кратковременное расстройство здоровья. Соответственно, действия В.НОВОШИЦКОГО подпадают под квалификацию по ч.2 ст.125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). В связи с новыми обстоятельствами городская прокуратура изменила В.НОВОШИЦКОМУ меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

О задержании А.КРЫЛОВА сообщения не поступали. После инцидента он находился в больнице, а затем ушел в отпуск.