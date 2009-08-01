Найдены перчатки Пукача, в которых он мог обезглавливать Гонгадзе - СМИ

В селе Сухолесы за Белой Церковью в Киевской области, на месте обнаружения фрагментов черепа и зубов, предположительно принадлежащих убитому журналисту Георгию Гонгадзе, вчера следственно-оперативной группой и экспертами найдены полуистлевшие резиновые перчатки, в которых бывший начальник милицейской «наружки» Алексей ПУКАЧ осенью 2000 года мог обезглавливать труп журналиста.

Об этом газете «Сегодня» сообщил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО.

По словам следователей, перчатки, ставшие еще одним вещдоком, ранее на допросах упоминал и сам А.ПУКАЧ. Теперь они приобщены к материалам уголовного дела. Останки черепа, челюстей, зубов, уточнил Ю.БОЙЧЕНКО, были повреждены не ковшом экскаватора, как заверяли прежде, а плугом.

Второй череп, вырытый в районе раскопок, по словам экспертов, относится к периоду Великой Отечественной войны. По предварительным оценкам, в земле он пролежал более 60 лет. Однако его тоже отправили на экспертизу, чтобы получить точные данные. Появившуюся вчера же в интернете информацию о трех неопознанных трупах, якобы обнаруженных под Сухолесами, в ГПУ не подтверждают. «У нас таких сведений нет», - говорит Ю.БОЙЧЕНКО. Опровергается пока и версия о том, будто бы за селом находилось место тайного захоронения останков других потенциальных жертв А.ПУКАЧА и «орлов Кравченко».

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодня найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

29 июля специалисты начали проводить экспертизу для идентификации останков черепа, который может принадлежать Г.Гонгадзе. Как отметили в Генпрокуратуре, эти действия необходимо провести для того, чтобы установить идентификацию найденных фрагментов головы с костями тела.