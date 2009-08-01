Погода на завтра

2 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западной половине страны без осадков. На остальной территории местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в Крыму местами сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер на протяжении суток преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на Закарпатье, в южной и восточной части 27-32° (на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 16-21°).

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°.

1 августа температура воды в Черном и Азовском морях 20-26°, в Днепре возле Киева - 22°.