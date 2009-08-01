Сумские депутаты запретили курение в детском парке «Сказка»

В Сумах по решению исполнительного комитета городского совета на территории детского парка «Сказка», расположенном в центре города, запрещено курение, употребление наркотиков, пива и алкогольных напитков. Одновременно усиление контроля над соблюдением общественного порядка на территории парка поручено городскому отделу внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, торговым точкам, работающим на территории детского парка «Сказка», запрещено реализовывать пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также табачные изделия, однако разрешена торговля мороженым, безалкогольными напитками, соками, водой, кондитерскими изделиями и продукцией собственного приготовления, которая соответствует санитарным нормам.

Все проводимые в этом сумском парке мероприятия в дальнейшем должны согласовываться с отделом культуры и туризма горисполкома.