По обвиненению в пытках задержаны три офицера милиции

Против трех сотрудников Первомайского райотдела милиции города Черновцы областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Черновцах сообщил прокурор Черновицкой области Йожеф ОРОС.

По его словам, офицеры милиции, задержав подозреваемых в совершении кражи, выбили из людей доказательства, подвергнув их пыткам. «По этому делу уже завершено следствие. Три милиционера находятся в изоляторе временного содержания, а дело передано к суду», - добавил областной прокурор.

В то же время он не назвал лиц, пострадавших от истязаний милиционеров, ссылаясь на интересы следствия.

Всего, по словам Йожефа ОРОСА, в этом году на Буковине против милиционеров возбуждено 6 уголовных дел, по актам прокурорского реагирования к ответственности привлечены 296 работников органов внутренних дел, 16 – налоговой милиции и 7 – Службы безопасности.