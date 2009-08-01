Операция "Мак" проводится в Харьковской области ежегодно

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2009» подразделения Главного управления УМВС Украины в Харьковской области обнаружили 0,903 га незаконных посевов мака и конопли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГУ МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным обращением наркосырья подполковника милиции Олега ТОПОРКОВА.

Кроме этого, в текущем году были обнаружены 11634 куста наркосодержащих растений, зафиксированы 58 фактов изъятия из незаконного обращения наркосырья, изъяты из незаконного обращения 8,695 кг канабиса и 24 кг маковой соломки.

По состоянию на 27 июля сотрудниками ГУ МВС Украины в Харьковской области собраны материалы и возбуждены 27 уголовных дел, составлены 18 протоколов по указанным административным правонарушениям.

Последние незаконные посевы конопли были обнаружены недавно в Великобурлуцком районе. После проведения экспертного исследования, подтвердившего наличие в растениях наркотического вещества, кусты были сожжены.

Справка УНИАН. Операция "Мак" по выявлению и обезвреживанию незаконных посевов наркосодержащих растений проводится на территории области ежегодно, начиная с мая.