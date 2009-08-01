Министр: ситуация в украинской экономике стабилизировалась

Изменение прогноза рейтингов Украины рейтинговым агентством Standard & Poors с «негативного» на «позитивный» свидетельствует о росте доверия к стране и об улучшении экономических перспектив для Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Такое изменение подтверждает прогресс украинской экономики в преодолении негативных последствий мирового финансового кризиса. Итоги первого полугодия засвидетельствовали, что ситуация в украинской экономике стабилизировалась и появились первые признаки ее постепенного приспособления к внешним шокам», - сказал министр.

Он отметил, что сегодня в Украине наблюдается постепенное оживление производственной деятельности. «Самая глубокая точка падения пройдена, экономика постепенно начинает двигаться вверх», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Он напомнил, что объемы промышленного производства в июне к маю 2009 года выросли на 3,1%, «в то время как в среднем за 2000-2008 годы в этот период отмечался рост на уровне 1,4%».

Министр отметил, что в первом полугодии т.г. цены на потребительском рынке росли почти вдвое медленнее, чем за соответствующий период прошлого года (8,6% и 15,5% соответственно), причем динамика роста цен на продовольственные товары в 2009 году была почти в 3 раза слабее.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «негативного» на «позитивный». В то же время подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

S&P сообщило, что пересмотр прогноза отражает недавний прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита в размере 16 млрд. долл., что привело к выплате третьего кредитного транша объемом 3,3 млрд. долл. в начале этой недели.