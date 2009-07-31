Никаких пропусков "на Кирилла" в Почаевской лавре не будет

В Украинской православной церкви опровергают сообщение о якобы введении специальных пропусков на службы, которые состоятся в Почаевской лавре с участием главы РПЦ Патриарха КИРИЛЛА.

Об этом заявил, отвечая на вопрос журналистов в ходе вэб-конференции, руководитель пресс-центра визита Патриарха КИРИЛЛА в Украину, пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.

Он категорически отверг всяческие слухи по этому поводу, и отметил, что побывать на Службе Божьей в храмах Свято-Успенской Почаевской Лавры во время пребывания там Патриарха КИРИЛЛА будет иметь возможность каждый желающий.

Как сообщал УНИАН, Патриарх КИРИЛ во время визита в Украину, который длится с 27 июля по 5 августа, примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 450-летия принесения на Волынь Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери и 350-летия обретения нетленных мощей Иова Почаевского.