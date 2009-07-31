Доллар на межбанке упал

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0450/8,0870 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9875/7,9960. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 7,9485/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 11,0000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2593, к 12:00 цены снизились - 0,2540/0,2555. К закрытию цены достигли уровня 0,2530/0,2547. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4100 (-0,2600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4065/1,4150.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3440/11,4043, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 11,2425/11,2690. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений - 11,2350/11,2745.