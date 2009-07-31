Зубная формула даст 100%-ный ответ, кому принадлежит "таращанское тело"

У села Сухолесы под Белой Церковью, где по указке Алексея Пукача были обнаружены фрагменты черепа предположительно Георгия Гонгадзе, вчера откопали и зубы. Они также направлены на экспертизу, которая поможет идентификации останков журналиста, сообщает «Сегодня » со ссылкой на информированные источники в СБУ.

«Это очень важный для исследования момент, — комментирует находку известный в Украине эксперт в области челюстно-лицевой хирургии. — Наряду с дактилоскопией и ДНК-анализом зубная формула даст 100-процентный ответ, кому принадлежат и голова, и так называемое «таращанское тело», до сих пор хранящееся в морге на Оранжерейной. Тем более следствие давно располагает стоматологической картой Гии».

Становятся известны и новые подробности в «деле Пукача». Глава МВД Юрий Луценко утверждает, что брали беглого генерала по наводке МВД: «У угрозыска появилась информация, что в Чудновском районе засекли мобильный телефон с номером, который мог принадлежать Пукачу. Материалы мы передали в СБУ, и спецслужба смогла с помощью своих технических возможностей определить конкретное место нахождения Пукача и его задержала... Пукача могли укрывать бывшие и действующие сотрудники МВД. Руководство местной милиции будет наказано за бездеятельность. Участковый уже уволен». По данным «Сегодня», были запеленгованы 4 звонка Пукача — дочери и другим родственникам. Также Луценко признался, что его ведомство упустило генерала в 2006 году — МВД вышло на след Пукача в Луганской области, однако тот, использовав свой профессионализм, смог ускользнуть.

Тем временем вчера Александр Медведько отклонил требование представителя Мирославы Гонгадзе поменять следователя Александра Харченко и куратора Николая Голомшу, мол, на тех давят. Генпрокурор убежден: для отвода нет оснований. Сторона Гонгадзе ответ обжалует.