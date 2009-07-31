Полтавский губернатор просит отдать ему налоговую администрацию
Ответ на предложение правительства
Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ просит правительство переподчинить областную налоговую администрацию непосредственно ОГА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил на коллегии в ОГА.
«Правительство предложило создать на местах так называемые комиссии по наполнению налогами госбюджета. Я это расцениваю как попытку правительства снять с себя ответственность за катастрофическую ситуацию в бюджетной сфере. Поэтому я предложил, что если они хотят, чтобы областная власть эффективно включилась в наполнение госбюджета с точки зрения админвлияния, то их надо нам переподчинить», - сказал губернатор.
По словам В.АСАДЧЕВА, «если хочешь завалить дело, то создай комиссию». Он считает, что переподчинив налоговую администрацию ОГА, область выиграет в сборе налогов.