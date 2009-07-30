Доллар и евро на межбанке пошли вниз

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1265/8,1830, к 12:00 цены упали до 8,0860/8,1280. К закрытию торгов котировки достигли уровня 8,0050/8,0520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по покупке и продаже долларов по курсу 7,7300/7,7500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2555/0,2575, к 12:00 цены снизились до 0,2542/0,2557. К закрытию цены достигли минимума – 0,2530/0,2545. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6700 (+0,3220).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4010/1,4095. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4240/11,4880, к 12:00 цены вслед за долларом ушли вниз – 11,3540/11,4020. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 11,2570/11,3260.