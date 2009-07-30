Работники авиакомпании завезли малярию, игнорируя медосмотр

Госпитализированные с диагнозом «тропическая малярия» шестеро работников кировоградской авиакомпании «УРГА» после возвращения из республик Конго и Чад проигнорировали медицинский осмотр, сдачу анализов для лабораторного исследования и превентивное лечение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кировоградской облгосадминистрации сообщил главный санитарный врач области Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, проследить за выполнением этих санитарных требований должно было руководство авиакомпании.

«Сегодня ситуация с заболеванием тропической малярией в области напряженная. Госпитализированы пятеро мужчин и молодая девушка - работники авиакомпании «УРГА». Еще четыре человека находятся под подозрением, клинических проявлений болезни у них пока еще нет, но ожидаются», - отметил Ф.ЧЕРНЫЙ.

Он сообщил, что в Украине с начала года зафиксировано 11 случаев заболевания тропической малярией, из них 6 – в Кировоградской области.

«Данная болезнь не вызывает особых опасений относительно распространения. Более опасна так называемая трехдневная малярия. Не исключено, что в следующий раз работники компании привезут из африканских стран именно ее», - отметил санитарный врач.

Как сообщила заместитель главного врача центральной городской больницы Кировограда Оксана КАБАНЧУК, на сегодняшний день госпитализированные больные получают адекватное лечение.

«Состояние троих больных – средней степени тяжести, еще троих – ближе к удовлетворительному. Препараты, необходимые для проведения терапии, есть в достаточном количестве», - подчеркнула она.

Представители авиакомпании «УРГА» на заседание комиссии не явились, хотя и были приглашены лично главным санитарным врачом области.

Как сообщал УНИАН, 20-27 июля в инфекционное отделение Кировоградской городской больницы № 1 с подозрением на тропическую малярию были госпитализированы работники авиакомпании «УРГА», которые недавно вернулись из африканских стран: 23-летняя бортпроводница, 26-летний и 38-летний инженеры, 33-летний штурман, а также 39-летний менеджер и 44-летний бортмеханик.