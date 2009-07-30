Подчинение УПЦ РПЦ противоречит традиции православного мира

Эксперты считают, что подчинение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Русской Православной Церкви противоречит традиции православного мира.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе Института Горшенина о значении и последствиях для украинского православия визита в Киев Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Архиепископ Украинской автокефальной православной церкви Игорь ИСИЧЕНКО считает, что визит Патриарха КИРИЛЛА будет иметь определенное значение для консолидации общественных сил, которые связаны с УПЦ МП, но в значительной мере, напротив, этот визит принесет разочарование. «Также, мне кажется, что вряд ли сам ход и подготовка этого визита, назначенного на предвыборное время, будет способствовать взаимопониманию УПЦ МП с другими Церквами восточного обряда в Украине. Очевидно, что негативное последствие от подобных мероприятий - это политизация церковной жизни, которая и так достигла в странах посткоммунистического блока очень серьезных измерений», - считает архиепископ.

В свою очередь доцент Львовского национального университета, религиевед Андрей ЮРАШ считает, что религиозная ситуация в Украине развивается по собственной логике, собственному сценарию. По его мнению, все больше и больше она пытается отвечать общественным ожиданиям, которые, согласно многим социологическим исследованиям, показывают ситуацию в Украине: “создание поместной церкви является стремлением очень значительной части украинского общества, соответственно в этом направлении и нужно двигаться”. Впрочем, «идеология, сознание Патриарха КИРИЛЛА направлены на то, чтобы максимально усилить влияние и значение УПЦ, тех представителей духовенства и частично мирян, которые однозначно негативно сориентированы на идею автономии или, тем более, автокефалии, то есть создание поместной УПЦ”. По его словам, есть множество фактов, которые свидетельствуют именно о такой позиции Патриарха КИРИЛЛА. Он напомнил, что недавно в одном из интервью Патриарх откровенно сказал, что идея автокефалии поддерживается в Украине журналистами и политиками. “То есть он и дальше настаивает на искусственности этой идеи и в качестве противовеса ей пропагандирует идею духовного единства, общности традиции Владимирового крещения, что является базой единой восточнославянской православной цивилизации”, - сказал ученый. По мнению А.ЮРАША, этот визит объективно будет где-то способствовать “консолидации всех этих групп в УПЦ, которые разделяют такое же мнение”. “Хотя с другой стороны, наверно, это углубит разочарование той все более влиятельной в среде УПЦ группы духовенства, которые пытаются украинизировать православие в Украине», - сказал он.

Сходного мнения и народный депутат Украины ІV созыва, настоятель Церкви св. Мучеников Бориса и Глеба (УАПЦ) Юрий БОЙКО. «Количество православных общин, количество православных монастырей, которые входят в юрисдикцию Московского Патриархата, является наибольшим, хотя, согласно социологическим опросам, количество людей, которые признают себя причастными именно к Украинскому Патриархату, больше, чем тех, кто признает себя причастным к Московскому Патриархату», - рассказал он. В то же время он отметил, что по количеству общин и монастырей Московский Патриархат является наиболее многочисленным и потому, по его мнению, понятно, что приезд Патриарха является логичным. “Он не может не приехать после инаугурации в Украину, так как он является главой церкви”, - отметил Ю.БОЙКО. Священник не думает, что пребывание Патриарха КИРИЛЛА в Киеве как-то отразится на мировоззрении, политических и религиозных взглядах украинцев. «Хотя, если будут какие-то заявления - я не думаю, что они будут в интересах украинского православия. Все-таки он будет вести линию государства России. Это понятно, это традиционно для РПЦ – отстаивать именно государственную позицию, а не позицию религиозную, которая отвечала бы духу непосредственно церкви. Понятно, что тогда снова начнутся недоразумения в церкви, которые начали уже согласовываться, - общины прекратили конфликты и начали идти к взаимопониманию», - считает Ю.БОЙКО.

По мнению политтехнолога Олега МЕДВЕДЕВА, визит Патриарха КИРИЛЛА в Украину для Украины имеет негативное значение, а для России - значение позитивное. «Основной месседж КИРИЛЛА – Москва никогда не согласится на признание независимости УПЦ – ни в лице УПЦ КП, ни в лице УПЦ МП”, - сказал он. По его мнению, этому есть две причины. Во-первых, по его словам, если бы в Украине образовалась единая поместная УПЦ, она бы по количеству епархий, приходов и реально верующих была бы сопоставима с РПЦ. И от того бы роль и значение РПЦ в православном мире значительно уменьшились бы. Вторая причина заключается в том, что РПЦ является элементом политической системы “возрождаемой российской неоимперии, и одна из функций РПЦ – это через риторику о духовности удерживать Украину в сфере российского политико-гуманитарного влияния», - считает О.МЕДВЕДЕВ. «Более того, из достоверных источников мне известно о планах Патриарха КИРИЛЛА существенно ограничить и без того короткое самоуправление УПЦ МП в пределах РПЦ. Речь идет, в частности, о негласном указании, по которому отныне УПЦ МП образование новых епархий и назначение новых епископов должна согласовывать с Москвой”, - рассказал он. О.МЕДВЕДЕВ допускает, что РПЦ не очень доверяет Митрополиту ВЛАДИМИРУ, позиция которого относительно автокефалии за 17 лет изменилась. “Если в 1992 году ее можно было выразить словом «никогда», то сейчас более правильным было бы выражение «когда-нибудь» - то есть, что это в принципе возможно, но не ко времени. И потому Патриарх КИРИЛЛ выстраивает автономную систему отношений с москвофильской партией в УПЦ МП и с украинской политической элитой», - говорит эксперт. О.МЕДВЕДЕВ уверен, что и в РПЦ, и в УПЦ МП, не говоря уже о независимых украинских православных юрисдикциях, все прекрасно понимают, что зависимость крупнейшей православной церкви не самой маленькой европейской страны от иностранного центра с точки зрения православного мира является патологией. «В отличие от католического мира, в православии существует правило, в соответствии с которым каждое независимое православное государство имеет независимую православную церковь. Так есть в России, Болгарии, Румынии, Грузии, Сербии, на Кипре и тому подобное. Поэтому подчиненность УПЦ МП Русской Православной Церкви противоречит традиции православного мира. Эту очевидную истину во время своего пребывания в Киеве Патриарх КИРИЛЛ тщательным образом обходил», - констатировал политтехнолог.

Иного мнения директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ. Он считает, что визит Патриарха КИРИЛЛА будет иметь чрезвычайно важное значение для украинского православия и то, как визит освещается в СМИ, свидетельствует о незаурядном интересе к новому Патриарху, его словам и действиям, не только среди православных христиан, но и среди представителей других конфессий. «Я думаю, что этот визит даст толчок для развития православия в Украине и, возможно, поможет преодолеть, или, по крайней мере, смягчить тот раскол, который сейчас существует. Я думаю, что следствием этого визита станет то, что те священники УПЦ МП, которые поддерживали идею-фикс ЮЩЕНКО о создании единой поместной церкви каноническим или неканоническим способом, сейчас пересмотрят свои позиции. Поскольку поймут - после проповедей Патриарха, после его встреч со священниками - какие последствия может получить эта идея, воплощенная в жизнь. Если действительно неканоническим путем опять добывать для себя какой-то там особый статус – к чему призывает украинская власть украинских священников – то может произойти новый раскол, еще более болезненный для Украины», - сказал В.КОРНИЛОВ и прибавил: «Я считаю, что визит Патриарха КИРИЛЛА будет способствовать формированию верных взглядов на церковную ситуацию в Украине среди священников и прихожан».