Задержана женщина с 40 поддельными паспортами

В Полтаве милиция задержала 27-летнюю женщину, у которой изъято 40 поддельных паспортов и 500 фальшивых справок, по которым она и ее подельники незаконно получали кредиты.

Как сообщила УНИАН представитель Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области Яна ХОЛОДНАЯ, женщина ранее уже 22 раза задерживалась милицией и против нее 22 раза возбуждались уголовные дела. Однако под суд она попала только раз и отделалась условным наказанием.

«Сейчас при задержании и обыске на квартире у 27-летней женщины нашли 40 поддельных паспортов и 500 фальшивых справок, по которым она и ее подельники незаконно получали кредиты. Украденные и потерянные паспорта мошенница скупала по 100 грн. за штуку. Всего махинаторша умудрилась получить липовых кредитов на сумму не менее 100 тыс. грн.», -утверждают в милиции.

«Кредиты она брала преимущественно под товары типа мобилки и прочее», - сказала Я.ХОЛОДНАЯ.

Сейчас задержанная женщина находится на восьмом месяце беременности, но, несмотря на это, употребляет наркотики.

Ведется следствие.