В Киеве задержали двух преступников, разыскиваемых Интерполом

В столице милиция задержала двух граждан Грузии, которые находились в межгосударственном розыске.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

В частности, был задержан 31-летний гражданин Грузии, который находился в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.188 «Мошенничество» Уголовного кодекса Грузии.

Также убоповцы задержали 56-летнего уроженца города Зугдиди, который находился в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.108 «Преднамеренное убийство» Уголовного кодекса Грузии.

В отношении задержанных вынесены постановления о временном аресте сроком на 40 суток до поступления из Генеральной прокуратуры Грузии ходатайства об их выдаче.