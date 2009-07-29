Кужель рассказала, как на рынках хитрят

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил положение о государственных требованиях по организации деятельности продовольственных и непродовольственных, а также смешанных рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила глава Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству (Госкомпредпринимательства) Александра КУЖЕЛЬ.

Она подчеркнула, что эти требования должны будут обязательно соблюдаться органами местного самоуправления при открытии, а также контроле за работой рынков.

А.КУЖЕЛЬ подчеркнула, что в документе определено понятие рынка, поскольку на сегодняшний день хозяева рынков изыскивают способы уклоняться от установленных платежей в бюджет.

«Стали хитрить. Есть рынок, они (хозяева) называют уже не рынок, а торговый комплекс. И что происходит – они не платят рыночный сбор в местный бюджет, а как рынок стоял, так он и есть. Сейчас они уже этого делать не смогут», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Кроме того, она сообщила, что, согласно документу, хозяином рынка может быть исключительно юридическое лицо для того, чтобы были невозможны махинации с платой необходимых платежей в бюджет.

Кроме того, если наемные работники работают на рынке более 30 дней, то с ними в обязательном порядке необходимо заключать договоры.

Также документом определено, что при реконструкции рынка за год его хозяину необходимо согласовать этот вопрос с органами местного самоуправления.

«Когда хозяин рынка хочет делать реконструкцию, что он делает, он выгоняет людей с рынка, то есть лишает их рабочих мест. Мы написали, что реконструкция должна быть за год согласована, она должна дать возможность, чтобы местные органы власти предоставили новые торговые места – то есть мы даем защиту людям, чтобы он (хозяин) за один день не пришел и сказал, что он начинает реконструкцию и выгоняет людей», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Она также сообщила, что в случае сокращения рабочих мест на рынке через органы местной власти хозяин рынка должен находить новые рабочие места для людей.

Также, подчеркнула А.КУЖЕЛЬ, в документе содержатся нормы по недопущению несанкционированной торговли, которую зачастую «крышуют силовые структуры».

Документом также определяется возможность организации временных рынков.

А.КУЖЕЛЬ подчеркнула, что принятый сегодня документ очень ждут предприниматели и работники рынков, в чем она убедилась лично в ходе общения с ними в разных регионах Украины.

Кроме того, она сообщила, что на сегодняшнем заседании КМУ планируется принять еще несколько постановлений по усовершенствованию условий для ведения предпринимательской деятельности.

Она высказала свое огромное удовлетворение тем, что ей удалось подготовить все эти решения с учетом пожеланий предпринимателей.