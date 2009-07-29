Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,0322 грн./долл., что на 0,19% больше вчерашнего курса, продают – по 8,1867 грн./долл. (больше на 0,3%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,10 грн./долл., по продаже – 8,12-8,3 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,06% по сравнению с 28 июля и составляет 11,3611 грн./евро, продажи – вырос на 0,25%, до 11,6827 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,18-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 июля вырос на 0,4% и составляет в среднем 0,2445 грн./рубль, курс продажи – вырос на 0,35%, до 0,2631 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2540 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,2950 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева снизился на 0,2% по сравнению с 28 июля и составляет 7,9960 грн./долл., продажи – на 0,13%, до 8,1635 грн./долл. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,10 грн./долл., по продаже – 8,11-8,3 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 0,3% по сравнению с 28 июля и составляет 11,3486 грн./евро, продажи – на 0,1%, до 11,6386 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,18-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,52-11,73 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 28 июля снизился на 0,2% и составляет в среднем 0,2410 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2646 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2540 грн./рубль, по продаже – 0,2580-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,07/8,35 грн., евро – 11,4/11,8 грн., рубль – 0,23/0,27 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,20 грн., евро – 11,10/11,90 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,14 грн., евро – 11,25/11,55 грн., рубль – 0,248/0,262 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,69, к евро – 10,94, к российскому рублю – 0,25.