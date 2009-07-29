Торги по доллару на межбанке открылись на уровне 8,1240/8,1625

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись значительным ростом котировок – 8,1240/8,1625 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту снизились – 0,2580/0,2595, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5080/11,5460.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4158/60 (вторник - 1,4294/96).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по покупке и продаже долларов по курсу 7,7400/7,7500 грн./долл.