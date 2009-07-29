Тимошенко рассчитывает получить деньги МВФ до конца недели

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что средства третьего транша кредита МВФ в объеме 3,3 млрд. долл. поступят в Украину уже на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«По нашим расчетам, в лучшем варианте до конца недели этот финансовый ресурс войдет в бюджет Украины, что даст возможность укрепить финансовую ситуацию в Украине, стабилизировать все финансово-экономические процессы, даст Украине надежду до конца мирового финансового кризиса иметь высокую степень стабильности и качество противостояния всем вызовам мирового финансового кризиса», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что положительное решение Совета директоров МВФ о выделении очередного транша свидетельствует не только о том, что Украина выполняет антикризисную программу правительства, разработанную совместно со специалистами МВФ, но и о том, что на сегодняшний день в нашей стране «полностью сбалансированы финансовые ресурсы после выделения очередного транша».

Вместе с тем, премьер отметила, что пересмотр программы сотрудничества для выделения Украине третьего транша кредита проходил в довольно сложных условиях.

«Подготовка к выделению этого транша проходила в чрезвычайно сложных политических условиях Украины. И то противодействие, которое исходило со стороны всех ветвей власти по отношению к правительству, противодействие, которое каждый день создавало дополнительные преграды для получения транша и для сотрудничества, безусловно, усложнило процесс», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако, подчеркнула она, правительству удалось справиться со всеми сложностями, в связи с чем Ю.ТИМОШЕНКО выразила особую благодарность исполняющему обязанности министра финансов Игорю УМАНСКОМУ, а также всем своим экономическим советникам, Национальному банку, который «все-таки достаточно профессионально прошел этот путь», а также руководителю миссии МВФ в Украине Джейле ПАЗАРБАЗИОЛУ и постоянному представителю МВФ в Украине Максу АЛЬЕРУ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш составит 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

28 июля Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине третьего транша кредита stand-by в размере 3,3 млн. долл.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.