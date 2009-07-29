Интеллигенция готова работать ради перспективы вступления Украины в НАТО

Украинская интеллигенция считает, что Украина может и должна сделать свой вклад в безопасность, стабильность и процветание европейского региона, и является ключевой для последующего расширения пространства свободы и демократии на Востоке Европы.

Об этом идет речь в открытом письме к администрации США, правительствам и общественности стран ЕС за подписями украинских политиков, правительственных чиновников, общественных деятелей, бизнесменов, научных работников и журналистов, текст которого передан УНИАН.

Авторы письма заявляют, что прилагают все усилия внутри государства, чтобы сделать это, однако надеются на солидарность и помощь Европы и Соединенных Штатов Америки.

В частности, авторы письма просят о либерализации визового режима с ЕС и Соединенными Штатами, чтобы Украина была «реально включена в человеческое пространство Запада». «Только в общении, в широких культурных, информационных, научных, образовательных, профессиональных обменах и личных контактах можно развить необходимое доверие, которое станет крепким фундаментом партнерства между нами», - говорится в открытом письме.

«Мы хотим жить в современном демократическом правовом государстве, которое будет защищать интересы ответственных граждан, а не вымогателей, руководствоваться верховенством права, а не клановыми интересами. Мы хотим открытого общества, свободы и процветания, а не диктатуры, произвола и нищеты», - подчеркивается в письме.

Также его авторы заявляют, что готовы работать ради перспективы вступления Украины в НАТО. «Украина, к сожалению, не может стать членом НАТО уже сегодня. Мешают этому многие факторы - и внутри страны, и за ее пределами. Но, стремясь к этому, мы можем и должны развивать наше сотрудничество, активно выполнять годовую Национальную программу, получать профессиональную помощь, принимать участие в формировании общей стратегии безопасности и делать свой практический вклад в безопасность союза демократий», - убеждают они.

Кроме того, представители украинской интеллигенции считают, что Программа “Восточное партнерство” должна стать «действенным инструментом модернизации Украины и других стран-участниц, а не откупным взносом от Брюсселя». «Дело не в деньгах, а в примере и социальном знании, важном опыте преобразований, осуществленных странами Центральной и Восточной Европы. Украина нуждается, в первую очередь, в кардинальной институциональной реформе, и хотя мы надеемся на помощь Европейского Союза, но и США могут сделать очень многое», - сказано в письме.

По мнению его авторов, энергетическая безопасность Европейского Союза требует безопасного транзита, а, следовательно, энергетической безопасности Украины. Они считают, что залогом этого является не только диверсификация поставок энергоносителей, но, в первую очередь, прозрачность энергетического рынка. «Содействие увеличению прозрачности украинского энергорынка и его интеграции в общеевропейскую систему отвечает собственным интересам США и ЕС», - говорится в заявлении.

«Мы уверены - безопасность Европы и целого Евроатлантического пространства неразделима. Она гарантируется безопасностью Украины, и наоборот. Стабильная Европа и ее рост не будут существовать при нестабильной и опасной Украине. Общее осознание взаимной зависимости и взаимной необходимости – ключ к правильным действиям», - заявляют представители украинской интеллигенции.

Открытое письмо к администрации США, правительствам и общественности стран ЕС подписали, в частности, писатель Юрий АНДРУХОВИЧ, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, доктор технических наук, академик Национальной академии наук Украины Владимир ГОРБУЛИН, доктор философских наук, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений БЫСТРИЦКИЙ, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей КВИТ, директор Фонда "Демократические инициативы" Ілько КУЧЕРИВ, первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефат ЧУБАРОВ и другие.