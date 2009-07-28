Нацбанк закручивает гайки убыточным коммерческим банкам

Национальный банк Украины ввел ряд ограничений для банков, которые работают с убытком. Об этом говорится в постановлении НБУ (№421 от 22 июля т.г.).

В частности, убыточным коммерческим банкам Нацбанк запретил выдавать необеспеченные (бланковые) кредиты.

Кроме того, таким банкам запрещено предоставлять кредиты и гарантии связанным лицам (инсайдерам), выкупать свои акции и покупать не государственные ценные бумаги.

Кроме того, регулятор запретил убыточным банкам досрочно погашать выпущенные ними долговые ценные бумаги (кроме случаев, когда погашение осуществляется по цене ниже, чем 50% от номинала).

Финучреждения, которые работают с убытком, должны прекратить выплату дивидендов акционерам, бонусов, премий и вознаграждений своим работникам. Такие банки не могут увеличивать объемы капитальных инвестиций и нематериальных активов, не могут осуществлять затраты на консультационные услуги, а также не могут открывать новые филиалы и отделения.

Как сообщалось, украинские банки в январе-июне т.г. получили убыток 10,2 млрд. грн. против 5,3 млрд. грн. прибыли годом ранее.

По итогам работы в 1-м квартале 2009 года около 40 банков показали убытки.