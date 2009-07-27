Завтра УПЦ КП проведет Крестный ход

Завтра в Киеве Украинская православная церковь Киевского патриархата проведет Крестный ход по случаю Дня крещения Руси-Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ КП, Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала верующих к толерантности и отказалась от акций протеста по случаю приезда в Украину Предстоятеля Российской православной церкви, Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА.

В связи с этим, главным мероприятием, посвященным Дню Крещения Руси-Украины, будет Крестный ход, который начнется в 12.00 и пройдет в центре Киева от Владимирского патриаршего кафедрального собора (г. Киев, бульвар Т.Шевченко, 20) до памятника Святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горе.

Перед ходом в соборе в 10.00 Патриарх Киевский и всей Руси-Украны ФИЛАРЕТ отслужит праздничную литургию.

УПЦ Киевского патриархата призывает „всех, кому небезразлична судьба Украинского православия, принять участие в Крестном ходе и молебне Святому князю Владимиру и таким образом продемонстрировать стремление украинского народа иметь единственную Поместную украинскую православную церковь”.