Возбуждено уголовное дело о гибели сына депутата Сивковича

Подольское районное управление киевской милиции возбудило уголовное дело по факту гибели в автокатастрофе 25 июля сына народного депутата Владимира СИВКОВИЧА Виктора.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть).

Материалы дела переданы для дальнейшего расследования а следственное управление ГУ МВД Украины в г. Киеве.

В то же время, как сообщил собеседник агентства, по имеющейся на данное время информации, погибший был за рулем автомобиля «Лексус-470» и ехал в направлении станции метро «Дорогожичи», но около 22.45 по неизвестным на данный момент причинам въехал в столб на одном из поворотов. Как отметили в ДСО, в результате столкновения автомобиль загорелся.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, которые должны помочь следствию выяснить причины дорожно-транспортного происшествия. Эти экспертизы, сказал собеседник агентства, могут продолжаться от одной недели до нескольких месяцев.