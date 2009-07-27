7 лет скниловской трагедии: власти просили у людей прощения
Во Львове почтили память жертв
Во Львове почтили память погибших во время авиашоу на Скниловском аэродроме.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня исполняется семь лет страшной трагедии, произошедшей на Скниловском аэродроме во время проведения авиационного шоу. Флаги с черной лентой в знак траура развешены во всем городе.
На Скниловском аэродроме сегодня был проведен общий молебен по погибшим. На церемонии присутствовали родственники погибших, представители общественных организаций, руководство Львовской ОГА и Львовского облсовета, которые возложили венки к мемориалу погибших во время авиашоу.
От имени городского председателя Львова Андрея САДОВОГО к собравшимся обратился директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Алексей ПОБУРКО.
«Это ужасная трагедия для Львова. Мы должны сделать все возможное, чтобы больше такого во Львове никогда не повторилось. Я скорблю вместе со всеми. Хочу в очередной раз попросить прощения за власть, людей, допустивших эту трагедию», - отмечается в обращении городского председателя Львова.
Напомним, 27 июля 2002 года во время авиационного шоу на Скниловском аэродроме во Львове потерпел катастрофу истребитель Су-27. В результате падения самолета в толпу зрителей погибли 77 человек (среди них 28 детей) и пострадали около 250. По числу погибших это считается крупнейшей аварией в истории авиационных шоу.