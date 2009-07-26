Газпром полностью перешел на закупку российской продукции

"Газпром" практически полностью перешел на закупку продукции российских заводов, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

Премьер сообщил, что накануне встречался с руководителями металлургических компаний, где обсуждалось сотрудничество между энергетиками и металлургами, и поинтересовался учтены ли рекомендации правительства, направленные на поддержку отечественных производителей.

"Хочу доложить Вам, что в настоящее время объем закупки трубной и материально-технической продукции российских производителей в объеме закупок "Газпрома" составляет уже 90%. Могу сказать, что мы практически полностью перешли на закупку продукции российских производителей", - сказал Миллер.

Основную долю в этом объеме составляет продукция "трубников", отметил глава "Газпрома".

"Поскольку "Газпром" имеет масштабную инвестиционную программу, объемы закупки трубной продукции составляют ежегодно миллиарды долларов", - сказал Миллер.

Кроме того, по словам Миллера, "Газпром" информирует производителей трубной продукции "обо всех технических аспектах эксплуатации газопроводов и наших пожеланиях в отношении того, какая труба, какого качества должна соответствовать самым передовым уровням, стандартам".

РИА "Новости"