Дело трех милиционеров-взяточников передали в суд

В Сумской области передано в суду уголовное дело относительно двух работников сектора уголовного розыска Сумского райотдела милиции и старшего оперуполномоченного сектора по борьбе с незаконным обращением наркотиков этого же райотдела милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации прокурора-криминалиста прокуратуры Сумской области Юрия СВОЯКОВА, досудебным следствием установлено, что милиционеры во время проведения осмотра помещений трех жителей Сумского района, которые склонны к употреблению наркотиков, требовали и получили от них взятки. В случае отказа правоохранители угрожали привлечь этих лиц к криминальной ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. К тому же они осуществили незаконный осмотр дома одного из пострадавших. Под давлением граждане передали милиционерам соответственно 3 тыс. грн., 1 тыс. долларов и 12 тыс. грн.

Взяточники были задержаны. Прокуратурой Сумского района против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 («нарушение неприкосновенности жилья») и ч. 2 ст. 368 («получение взятки») Уголовного кодекса Украины. Расследование дела закончено, его передали в суд. Злоумышленники уволены из органов внутренних дел. Один из них взят под стражу, двое других – на подписке о невыезде.