Депутатов призывают запретить вырубку лесов в Украине

Ряд украинских общественных организаций призывают Верховную Раду Украины немедленно ввести мораторий на вырубку лесов на территории Украины и запретить вывоз за границу древесины и пиломатериалов. Такие меры, по их мнению, со временем помогут остановить повторение стихийных бедствий в регионах, страдающих от наводнений.

Соответствующее обращение к ВР, первым лицам страны и ответственным чиновникам подписали главный координатор Гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, председатель Национального экологического центра Украины Игорь СИРЕНКО, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО, глава «Украинской Громады» Игорь ШЕВЧЕНКО.

В обращении, текстом которого располагает УНИАН, общественные организации призвали народных депутатов Украины принять законопроект № 3035 «О моратории на проведение сплошных рубок и вывоз за границу древесины и пиломатериалов», который был внесен народным депутатом Украины от «Нашей Украины – Народной самообороны» Юрием КАРМАЗИНЫМ 1 августа прошлого года и отклонен Комитетом по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Законопроект предполагает введение указанных ограничений, сроком на 10 лет. Кроме того, законопроектом вводится постоянный запрет для частных заготовителей на заготовку древесины на пни в лесах Украины. При этом к рубке для внутреннего пользования разрешаются только поврежденные деревья.

Общественные организации напомнили, что масштабные наводнения в западных областях Украины, в том числе и в июле 2008 года, являются следствием вырубки лесов в Карпатах. Потеряв за последние 40 лет значительную часть лесного покрова, украинские Карпаты неспособны удерживать влагу. Вода быстро стекает в долины, создавая масштабные экологические бедствия. Более густой лес задержал бы часть дождевой воды в горах, и она не попала бы в реку. Соседние с Украиной Польша, Словакия и Румыния уже дали себе отчет в этой опасности и прекратили промышленную вырубку леса в Татрах и Карпатах, отмечают авторы обращения. В Швейцарских Альпах паводок, подобный карпатскому, случился почти 200 лет назад. Уяснив причину бедствия, руководство этой страны уже тогда отказалось от сплошных рубок в горах.

Как отмечают в документе общественные организации, «если в ближайшее время не прекратить преступную вырубку лесов, то уже в ближайшем будущем Украина окажется на грани экологической катастрофы, тем более, что процессы в природе уже сегодня имеют необратимый характер».

Авторы обращения акцентировали внимание на первоочередной необходимости контроля за рубкой лесов на территории украинских Карпат, которая происходит, несмотря на соответствующее постановление Кабинета Министров Украины № 929 от 22 октября 2008 года «Об утверждении Правил вырубки главного пользования в горных лесах Карпат», принятом после наводнений и вступившем в силу с 1 января 2009 года. В частности, постановление ограничивает сплошную вырубку и площадь вырубаемых участков в Карпатах и западных областях Украины. Если по действующим в Украине правилам, разрешена вырубка до 40–50 % деревьев на 1 га леса, то для карпатских лесов этот показатель составляет не более 30 %.

«Поводом для обращения послужило бездействие профильных комитетов в отношении нелегальных деревообрабатывающих и лесопильных предприятий, преступную работу которых продолжают фиксировать прокуратуры большинства областей Украины. При этом разрушительные наводнения 1998, 2001 и 2008 годов, которые принесли рекордные экономические потери и людские смерти, не стали толчком для изменений в лесной политике государства. Сегодня повторение наводнений – это реальность, если как можно скорее не запретить бездумную вырубку лесов, которые становятся сырьем для частных пилорам», – отмечают в своем обращении общественные организации.

Активисты предоставили примеры незаконных вырубок лесов, ссылаясь на данные пресс-службы МВД Украины, согласно которым, на Закарпатье в июне текущего года работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц одного из лесничества государственного предприятия, которое заработало на незаконной вырубке леса около 1,2 млн. грн. Упомянутые служащие подделали документы и осуществили незаконную вырубку деревьев породы бук и явор (всего 531 куб. м).

Вместе с тем, авторы обращают внимание на факты незаконной вырубки лесов в Крыму и на Востоке Украины: «Леса в других областях вырубаются чаще, чем в Карпатах, так как их там меньше, соответственно – они ценнее».

Также противники вырубки лесов обращают внимание на заявление прокурора АР Крым Владимира БОЙКО , который сообщил, что в июле текущего года в Крыму по прокурорским протестам были отменены 2 лесорубных билета на вырубку 57,8 гектара заповедника. По его словам, как правило, вырубка заповедника в Крыму ведется под видом санитарной очистки леса от последствий пожара. В этом году ведомством возбуждены уголовные дела по фактам вырубки 689 деревьев. Факт уничтожения здоровых деревьев под видом санитарной вырубки в Ялтинском горно-лесном заповеднике был зафиксирован в сентябре 2008 года в районе Алупки. По данным прокуратуры АР Крым, убытки от работы лесорубов исчисляются суммами от 325 тыс. грн. до 1 млн. грн. в год.

По данным Харьковской межрайонной природоохранной прокуратуры, в шести районах Харьковской области в прошлом году вырубка деревьев нанесла государству ущерб на более чем 1 млн. грн.

По мнению общественных активистов, сегодня необходимо принять общегосударственную программу сохранения лесов Украины, включающую расширение полномочий лесной охраны и запрет экспорта круглого леса и пиломатериалов, что, по их мнению, будет способствовать уменьшению нелегальных вырубок и стимулирует инвестиции в переработку леса.

Общественным и государственным приоритетом должно стать доведение уровня лесистости до оптимального – свыше 20 % от общей территории страны, при существующей – 15 %.

Общественные организации напоминают, что в апреле 2008 года правительство приняло постановление, запрещающее изменение целевого использования лесохозяйственных земель. Вместе с тем они уверены, что создание новых лесов возможно за счет малопродуктивных и неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Обращения с указанными предложениями общественные организации направили народным депутатам Украины, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО и министру охраны окружающей природной среды Украины Георгию ФИЛИПЧУКУ.

Как сообщал УНИАН, 23-27 июля 2008 года в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях вследствие стихийного бедствия (очень сильные дожди, которые привели к резкому поднятию уровня воды в реках Карпатского бассейна) были подтоплены 784 населенных пункта и 44 тыс. 945 домов.