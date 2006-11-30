Первый реактор ЧАЭС полностью очистили от ядерного топлива

Сегодня, 30 ноября, на первом блоке Чернобыльской АЭС, который был остановлен 10 лет тому назад, из реактора изъята последняя топливная кассета.

Таким образом, как сообщили УНИАН на Чернобыльской АЭС, реактор полностью очищен от ядерного топлива.

Отработанное топливо из блока сгружали в старое хранилище, построенное на станции по советскому проекту еще в 1986 году. Поскольку это хранилище практически заполнено, была осуществлена его модернизация, которая дала возможность загрузить в него больше топливных кассет благодаря их более плотному расположению. Руководство ЧАЭС решило использовать старое хранилище ввиду того, что сроки строительства нового хранилища были сорваны.

Первый реактор Чернобыльской АЭС был окончательно остановлен по решению украинского правительства 30 ноября 1996 года, следовательно, ядерное топливо в остановленном реакторе оставалось на протяжении 10 лет. По состоянию на 5 декабря 2005 года, когда началась загрузка отработанного топлива в старое хранилище, первый реактор ЧАЭС был лишь наполовину очищен от топлива. С тех пор из него изъяли 812 топливных кассет, в частности, 377 кассет за последний месяц.

В целом с декабря 2005 года в старое хранилище из первого и третьего блоков ЧАЭС вывезено свыше 1050 топливных кассет. Теперь в этом хранилище сохраняется 16 тыс. 656 отработанных топливных кассет.

На Чернобыльской АЭС отметили, что, несмотря на пустой реактор, первый блок Чернобыльской АЭС, согласно с правилами безопасности, пока еще нельзя считать ядерно-безопасным, поскольку на блоке есть еще 1250 отработанных топливных кассет, которые содержатся в специальном бассейне с водой рядом с реактором.

Также пока еще не переведены в ядерно-безопасное состояние второй и третий блоки Чернобыльской АЭС. На втором блоке, который был досрочно остановлен после большого пожара в 1991 году, в реакторе уже давно нет топлива, но в бассейне возле реактора остается свыше тысячи топливных кассет.

На третьем блоке, который навсегда остановили в декабре 2000 года, из реактора изъято около 300 топливных кассет, в частности 217 кассет с декабря 2005 года. В реакторе остаются свыше 1300 топливных кассет, еще 950 кассет находятся в бассейне возле третьего реактора ЧАЭС.

В целом на трех остановленных блоках Чернобыльской АЭС еще остается свыше 4,5 тыс. ядерных кассет. Общее количество топливных кассет на ЧАЭС, учитывая хранилище, составляет 21 тыс. 352 шт. На ЧАЭС сообщили, что вывоз отработанного топлива из остановленных блоков, в частности, из третьего реактора, будет продолжаться.