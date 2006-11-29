Создается специальное телевещание на мобильные телефоны

Пять японских компаний объединяются для создания к 2008 году специального телевещания на мобильные телефоны.

Как сообщил в среду в Токио представитель министерства внутренних дел и коммуникаций, размеры их финансовых вложений и долевое участие являются в настоящий момент предметом переговоров.

Первоначальной целью нового телеконцерна станет производство специальных телепрограмм, рассчитанных исключительно для мобильных телефонов. В настоящее время принимаемые мобильниками телепередачи дублируют те, что транслируются в обычную телесеть. Вдобавок к телепрограммам предполагается передавать на мобильники текстовые сообщения - новости, прогнозы погоды и прочее.

К 2011 году Япония планирует полностью перейти на цифровое телевещание, в результате чего освободятся многие аналоговые частоты. Новый концерн намерен обратиться к министерству коммуникаций с заявкой на использование части из них.

РИА "Новости"