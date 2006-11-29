Янукович предлагает повестку дня для СНБО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с предложением рассмотреть на заседаниях СНБО вопросы состояния борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы и правоохранительных органов

Об этом говорится в письме В.ЯНУКОВИЧА В.ЮЩЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой Кабинета Министров Украины.

“Кабинет Министров последовательно отстаивает позицию относительно формирования сбалансированной и эффективной системы власти в государстве. Залогом этого является проведение постоянного и откровенного диалога между властными структурами, динамизм и результативность в их работе”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как премьер-министр Украины, член СНБО он предлагает внести в повестку дня заседаний СНБО наиболее важные и актуальные проблемы стратегического характера. Такими проблемами являются, в частности, проблема коррупции власти и неэффективная организация работы и деятельность судебной системы и правоохранительных органов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня коррупция подрывает международный имидж страны, усиливает недоверие к власти и государству, создает реальные угрозы экономическому суверенитету Украины.

Глава правительства напомнил, что на прошлой неделе Кабинетом Министров Украины рассмотрен вопрос о состоянии финансово-бюджетной дисциплины и мерах по усилению борьбы с коррупцией и обеспечению действенного контроля за использованием средств и государственного имущества.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, проведенная работа еще раз подтвердила, что системная борьба с коррупцией требует консолидации усилий всех институтов и ветвей власти (Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров).

Учитывая это В.ЯНУКОВИЧ предлагает в декабре 2006 г. вынести к обсуждению на заседании СНБО важнейшие для государства вопросы состояния борьбы с коррупцией в органах власти, всех сферах жизнедеятельности страны; в январе-феврале 2007 г. с целью организации дальнейшей системной работы в данном направлении рассмотреть на заседании СНБО вопрос относительно реформирования судебной системы и правоохранительных органов.

Премьер выразил уверенность, что совместная деятельность Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров даст возможность обеспечить высококачественную подготовку и результативную работу следующих заседаний Совета национальной безопасности и обороны.