Вор обрезал километр проводов, а заодно - свет и воду целому селу

Сотрудники УМВД в Кировоградской области задержали 31-летнего мужчину, который украл электрические провода длиной около километра, оставив жителей села Кандаурово без воды и электричества.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

Ночью вор вырезал провода, в результате чего населенный пункт был обесточен. Остановила работу и местная насосная станция, в селе прекратилось водоснабжение.

Милиция уже на следующий день установила и задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Кировограда.

Стоимость похищенного имущества специалисты ОАО «Кировоградоблєнерго» оценили в более чем 5 тыс. грн., но возмещение причиненного ущерба будет стоить почти вдвое больше.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.