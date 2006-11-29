Кабмин утвердил дифференцированные тарифы на газ для населения

Правительство утвердило дифференцированные тарифы на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго со ссылкой на заявление министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО, которое он сделал после сегодняшнего заседания Кабмина.

По словам министра, предельная стоимость газа для категорий населения, которые потребляют до 2 тыс. куб. м газа в год, определена на уровне 339 грн. за тыс. кубометров. Цена на газ для категорий, которые потребляют от 2 до 6 тыс. кубометров газа в год, установлена в размере 480 грн.

При этом Ю.БОЙКО уточнил, что базовая цена 339 грн. установлена для людей, проживающих в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах площадью до 110 кв. м.

«Это 75% населения Украины», – сказал министр.

Он сообщил также, что категории населения, которые потребляют свыше 6 тыс. кубометров газа в год, цена установлена на уровне 1170 грн. за тыс. кубометров.

Министр добавил, что Кабмин в ходе заседания утвердил предельные уровни тарифов, но окончательно они будут установлены Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

«НКРЭ может установить только низшие тарифы», - объяснил Ю.БОЙКО.