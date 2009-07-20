Льготники забили бюджетные места на «козырных» факультетах вузов?

Во время вступительной кампании в высших учебных заведениях наблюдается значительный наплыв абитуриентов.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре независимого оценивания.

В частности, согласно промежуточным результатам наблюдения за вступительной кампанией, которую проводит всеукраинская гражданская сеть “Опора”, льготники и победители олимпиад "забронировали" себе бюджетные места на престижных факультетах, а все остальные стоят в огромных очередях.

По данным организации, наиболее распространенными проблемами, на которые в этом году жалуются абитуриенты и их родители, является большой наплыв льготников на престижные специальности в ведущих вузах Украины и неготовность приемных комиссий справиться с большим количеством желающих подать документы.

По словам координатора образовательных программ “Опора”, например, освоить специальность "международные отношения" в Киевском национальном университете им. Т.Г.Шевченко за государственные средства не имеют шансов даже "абсолютные отличники" внешнего оценивания, поскольку на 50 бюджетных мест уже претендуют 35 льготников и 17 победителей олимпиад (которые тоже имеют право на льготное зачисление).

Новинкой кампании 2009 года стало и то, что фальшивые справки теперь предъявляют не только "мнимые больные", но и псевдопобедители олимпиад. Члены “Опоры” выявили случаи, когда лица, которые фигурируют в системе "Конкурс" как победители олимпиад и уже зарегистрированы приемными комиссиями как абитуриенты, отсутствуют в официальном списке победителей олимпиад, утвержденном Министерством образования и науки Украины.

Большие очереди абитуриентов наблюдаются в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, Львовском государственном медицинском университете, Киевском национальном лингвистическом университете, Сумском государственном педагогическом университете. В “Опоре” заметили, что это вызывает удивление ввиду того, что в этом году Минобразования позволило вузам проводить предварительный "отсев" - самостоятельно определять минимальное количество баллов, необходимое для приема ими документов участников внешнего независимого оценивания 2009 года.

Руководство некоторых университетов также продолжает нарушать приказ МОН относительно условий вступления. В частности, Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко самовольно сократил срок окончания приема документов, а в Харьковской национальной академии городского хозяйства, Харьковском национальном медицинском университете и Харьковском политехническом университете официально зарегистрированных наблюдателей не допустили к работе. При этом набор на факультет подготовки юристов для Министерства иностранных дел в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого осуществляется «из числа лиц, которые прошли по конкурсу в Институт подготовки кадров для органов прокуратуры и на другие дневные факультеты по результатам собеседования, при условии знания двух иностранных языков». Иначе говоря, в этом учебном заведении проводят собственный дополнительный конкурс, причем сразу же по двум иностранным языкам.

Гражданская сеть “Опора” в рамках мониторинга вступительной кампании при помощи сети наблюдателей следит за работой приемных комиссии в 30 высших заведениях образования, а также обслуживает "горячие линии" в 21 регионе Украины и ежедневно анализирует данные интернет-системы "Конкурс", которая работает под эгидой Министерства образования и науки Украины.

По состоянию на 17 июля “Опора” зафиксировала более 70 обращений по поводу разнообразных нарушений при вступлении в высшие заведения образования.

За нарушение условий приема в 2008 году Министерство образования и науки Украины аннулировало 7 лицензий вузов, и еще 32 заведения проверяются в настоящее время органами прокуратуры.