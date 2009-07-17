В имении помещиков XVII в. будет действовать церковь УПЦ КП

На Волыни в поселке Голобы Ковельского района в имении помещиков XVII–XVIII века освятили церковь УПЦ КП. Теперь там будет Петро-Павловский храм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП, в XVII–XVIII ст. здесь было построено роскошное имение помещиков Вильг. Дорога к усадьбе пролегала через массивную арку, увенчанную надвратной домовой церковью. Впоследствии арку перепланировали, так что образовался двухэтажный дом. Его использовали под детский дом, потом достаточно много лет помещение простояло пустым. И вот община Киевского Патриархата, которая раньше молилась во временном храме (две комнаты детсада), теперь имеет полноценный Божий дом.

На сегодняшний день, усилиями прихожан и меценатов оборудован первый этаж как нижний ярус церкви, со временем бывшая надвратная часть будет отреставрирована как верхний храм. Оригинальный иконостас, в котором сочяетается традиционность и современный стиль, спроектировал и изготовил настоятель прихода священник Андрей СЕХ.

Как отметили в пресс-службе, в поселке Голобы уже действуют храмы Московского Патриархата, Римско-католической церкви, есть протестантские общины трех течений. Однако такая конфессиональная разнообразность не стала преградой: среди протестантов были желающие помогать в реставрации помещения.