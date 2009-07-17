Через неделю Украине скажут, чего потребует Европа за «газовый кредит»

Украина и ЕС обсудили конкретные действия относительно получения кредита на закачивание необходимого количества газа в подземные хранилища газа для обеспечения нормального транзита в зимний период, и планируют согласовать позиции через неделю.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам сообщили участники переговоров.

«Будут шаги, которые дадут возможность четко понять, на какое количество финансовых ресурсов международных финансовых организаций при поддержке Еврокомиссии мы можем рассчитывать», - заявил журналистам заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Он отметил, что в следующую среду или четверг должен состояться в Киеве очередной раунд консультаций, на который приедут представители европейской стороны, международных финансовых организаций и европейских газовых компаний.

В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что в ходе следующей встречи должна состояться полноценная экспертиза необходимых действий Украины и возможной помощи финансовых институтов. «Экспертиза должна быть на предмет того, что конкретно нужно сделать за короткое время, чтобы не допускать каких-то неприятностей осенью и зимой», - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что сегодня стороны достигли определенного прогресса, однако отказался комментировать детали переговорного процесса.

Посол Российской Федерации при Евросоюзе Владимир ЧИЖОВ сообщил сегодня журналистам, что российская делегация, которая также была приглашена на консультации, была информирована о ходе переговорного процесса и вопроса и ответах, которые возникли как у международных финансовых организаций к Украине, так и наоборот.

Он также отметил, что на сегодняшних переговорах делегация российской стороны была небольшой. «Вся информация, которая интересовала Еврокомиссию и международные финансовые организации, была предоставлена и заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Александром МЕДВЕДЕВЫМ, и представителем Минэнерго России 29 июня. Других новостей у нас нет», - сказал российский посол.

Как сообщал УНИАН, 29 июня во время технических консультаций представителей Еврокомиссии с представителями России, Украины и международных финансовых институтов, Украине было предложено предоставление кредита для заполнения подземных хранилищ газа в объемах, необходимых для обеспечения нормального транзита российского газа в ЕС в зимний период.

Вместе с тем, европейская сторона выдвинула ряд условий относительно реформирования газового сектора для получения кредита.