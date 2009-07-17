Пинзеник: нас отбросило на 5 лет назад, но экономика переживет все

Экс-министр финансов Виктор Пинзеник заявляет, что украинскую экономику за период кризиса отбросило на 5 лет назад.

"За эти полгода нашу экономику отбросило на 5 лет назад. Сейчас на календаре 2003 год", - сказал Пинзеник в интервью "Фокусу".

В то же время, по его словам, к концу нынешнего года показатели несколько улучшатся, и экономика выйдет "в 2004-й год".

"В IV квартале не будет таких темпов, как -20% ВВП (в I квартале этого года). Показатель будет примерно -10%", - объяснил Пинзеник.

Кроме того, по прогнозам экс-министра, "гривна станет укрепляться, но не в ближайшей перспективе".

"Сейчас я, наоборот, опасаюсь угрозы девальвации из-за постоянно растущего дефицита бюджета. Сегодня, по моим оценкам, он составляет более 13% ВВП. Это огромнейшая сумма, и если на её покрытие вынудят пойти Нацбанк, нас ждёт большая опасность", - сказал он.

"Печатный станок – это условное понятие. Выпуск излишних денег происходит в безналичной форме. Но от появления "придуманных" денег ни люди, ни экономика не становятся богаче! Эмиссия – это фиговый листок, она разрушительна в любой форме, поскольку порождает необеспеченный спрос на товары и валюту", - добавил Пинзеник.

На вопрос, переживет ли экономика президентские выборы во время кризиса, он ответил:

"Экономика переживет всё! Она обязательно выкарабкается. Вопрос только в цене и времени. К сожалению, для страны любые выборы – стихийное бедствие, потому что у политиков вообще пропадает желание принимать какие-либо решения".

Украинская правда