Уголовное дело против «мажора», который сбил человека, закрыли

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием 17-летнего сына депутата Харьковского облсовета Олега КАРАТУМАНОВА - Дмитрия, во время которого погиб студент Харьковского национального университета им. В.Каразина, закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил харьковским СМИ заместитель прокурора Харьковской области Олег АНПИЛОГОВ.

По его словам, дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщал УНИАН, ДТП, во время которого погиб студент университета 1991 г.р., произошло 31 октября 2008 г. на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в предместье Харькова. От полученных травм студент умер на месте. Автомобиль Ауди А-8, который сбил студента, той же ночью был обнаружен возле места происшествия. Рядом с ним находился Дмитрий КАРАТУМАНОВ, который в присутствии адвоката отказался давать показания. Милицией было установлено, что номер Ауди А-8 принадлежит другому автомобилю, а его водитель не имел права управлять им. Расследование дела, в связи с резонансом, было передано в прокуратуру Харьковской области. Д.КАРАТУМАНОВ проходил по делу в качестве свидетеля.