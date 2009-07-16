Преступная группа производила опий в особо крупных размерах

Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направленно в Апелляционный суд Днепропетровской области для определения подсудности уголовное дело по обвинению 8 членов преступной группы в совершении преступлений в сфере незаконного обращения особо опасных наркотических средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что указанные лица на протяжении 2008-2009 годов на территории Днепропетровской области занимались изготовлением и сбытом опия в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов преступной организации изъяты 36 мешков с маковой соломкой общим весом свыше 500 кг, а также марихуаны, опий ацетилированный, различные психотропные вещества и прекурсоры в особо крупных размерах, автомат и 5 пистолетов с патронами, гранату.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений и характеризующие данные обвиняемых, большинство из которых ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, шестерым из них избрана мера пресечения - взятие под стражу.

Дело было возбуждено согласно ч.1 ст.255, ч.2 ст.306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.