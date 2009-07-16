Ющенко и Тимошенко поздравили крестьян с урожаем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил аграриев Днепропетровской и Херсонской областей с намолотом первого миллиона тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в поздравительной телеграмме в адрес главы Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ Президент Украины отметил, что удачный старт в сборе ранних зерновых культур является результатом добросовестного труда и профессионального подхода хлеборобов Днепропетровской области к делу.

«Уверен, что эта победа не последняя и вскоре вы преумножите свои достижения», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также выразил благодарность всем сельским труженикам Таврического края за настойчивый и самоотверженный труд, за профессионализм и любовь к родной земле. «Пусть нива всегда радует вас тяжелым налитым колосом, а жатвы - высокими урожаями», - говорится в поздравительной телеграмме в адрес главы Херсонской областной государственной администрации Бориса СИЛЕНКОВА.

***

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила поздравление хлеборобам Херсонской и Днепропетровской областей в связи с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Ваш упорный труд, стремление и умение использовать имеющийся потенциал для достижения высоких результатов обеспечили весомый вклад в великое дело - возвращение Украине славы житницы Европы», - говорится в поздравительной телеграмме.