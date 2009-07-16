Украинку, осужденную в Таиланде к смертной казни, помиловал король

Гражданка Украины Виктория МАМОНТОВА, осужденная в Таиланде к смертному казни, получила помилование короля Таиланда и возвращается в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

В частности, сегодня мать осужденной в Таиланде Виктории - Татьяна МАМОНТОВА рассказала Н.КАРПАЧЕВОЙ, что 16 июля 2009 года в 6 часов 30 минут украинка покинула Бангкокскую тюрьму, ее помиловал король Тайланда.

У омбудсмана напоминают, что В.МАМОНТОВА провела в Бангкокский тюрьмы 8 лет и 10 месяцев. И все это время Н.КАРПАЧЕВА пыталась освободить соотечественницу, осужденную в Таиланде к смертному казни.

Так, Уполномоченная по правам человека четыре года тому назад посетила в бангкокской тюрьме В.МАМОНТОВУ, встречалась с высокопоставленными должностными лицами Королевства Таиланд, в результате чего удалось добиться, чтобы Апелляционный суд этого государства заменил смертную казнь украинки на 33 года и 4 месяца тюремного заключения, а затем по амнистии этот срок был сокращен еще на 5 лет и 5 месяцев.

По предоставлению Н.КАРПАЧЕВОЙ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Королю Таиланда Пхумипону АДУЛЬЯДЕТУ с просьбой помиловать нашу соотечественницу.

Сейчас В.МАМОНТОВА при содействии консула Украины в Таиланде Константина ИВАЩЕНКО находится в Центре миграции и уже на следующей неделе планирует возвратиться в Украину.

Как сообщает секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека, мать В.МАМОНТОВОЙ выразила искреннюю благодарность украинскому омбудсману за помощь в освобождении дочки.

Как сообщал УНИАН, В.МАМОНТОВА (1971 года рождения) была задержана 28 сентября 2000 года в Бангкоке (Таиланд) Департаментом борьбы с незаконным обращением наркотических веществ Министерства внутренних дел Королевства Таиланд. По ее местожительству в гостинице было изъято 1 кг 293,3 г героина.